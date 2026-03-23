This Photographer’s Shots Prove Europe’s Mountain Landscapes Look Almost Too Beautiful To Be Real (49 Pics)
Few places can make a person feel quite as small and awestruck as the views strewn across an endless landscape when viewed from a mountain peak. And the peaks across Europe do exactly that in photographer Matteo Bertaggia’s work. His shots bring those moments to life through glowing alpine lakes, jagged peaks, quiet campsites, mist-filled valleys, and skies that seem to stretch on forever. Based in Italy, Matteo is a travel and nature photographer who chases adventure through some of the continent’s most breathtaking landscapes, capturing scenes from the Italian Alps to Switzerland and Slovenia.
What makes these photos especially striking is the sense of experience behind them. Matteo invites viewers into the views, whether that means standing above a sea of clouds, watching the last light hit a rocky summit, or witnessing nature at its most dramatic and serene. His images reflect a love for travel, wild spaces, and the kind of perspective that comes from stepping outside your comfort zone in search of something unforgettable.
Location: Laghi d'Olbe (Olbe Lakes), Friuli-Venezia Giulia, Italy
Location: Falzarego Pass, Belluno, Italy
Location: Rolle Pass, Trentino, Italy
Location: Lago di Tovel, Trentino, Italy
Location: Dolomiti Bellunesi National Park, Veneto, Italy
Location: Sanctuary of Madonna della Corona, Spiazzi, Verona, Italy
Location: Giau Pass, Eastern Dolomites, Belluno, Veneto, Italy
Location: Campanile di Val Montanaia, Friulian Dolomites, Friuli-Venezia Giulia, Italy
Location: Triglav National Park, Slovenia
Location: Passo delle Erbe (ger. Würzjoch), South Tyrol, Italy
Location: Lago di Landro (ger. Dürrensee), Dolomites, South Tyrol, Italy
Location: Dolomiti Bellunesi National Park, Veneto, Italy
Location: Torri del Vajolet (the Vajolet Towers), Dolomites, Italy
Location: Lake Sorapiss, Belluno, Veneto, Italy
Location: Cadini di Misurina, Eastern Dolomites, Belluno, Veneto, Italy
Location: Pollino National Park, Calabria, Italy
Location: Ghiacciaio dell'Adamello (Adamello Glacier), Lombardy, Italy
Location: Tre Cime di Lavaredo (The Three Peaks), Sexten Dolomites, South Tyrol, Italy
Location: Stromboli volcano, Stromboli Island, Italy
Location: Ampezzo Dolomites Natural Park, Veneto, Italy
Location: Cadini di Misurina, Eastern Dolomites, Belluno, Veneto, Italy
Location: Torri del Vajolet (the Vajolet Towers), Dolomites, Italy
Location: Dolomites, Italy
Location: Lake of Barcis, Friuli Venezia Giulia, Italy
Location: Lake Livigno, Lombardy, Italy
Location: Andreis, Friuli-Venezia Giulia, Italy
Location: Friuli-Venezia Giulia, Italy
Location: Friuli-Venezia Giulia, Italy
Location: Valtellina, Lombardy, Italy
Location: South Tyrol, Italy
Location: Brenta Dolomites, Trentino, Italy
Location: Dolomites, Trentino, Italy
Location: Lake Sorapiss, Belluno, Veneto, Italy
Location: Croda da Lago, Veneto, Italy
Location: Lake Bled, Slovenia
Location: Seiser Alm/Alpe di Siusi, Dolomites, Italy
Location: Taufers Castle, South Tyrol, Italy
Location: Santa Barbara Church, La Val, South Tyrol, Italy
Location: South Tyrol, Italy
Location: Bernina Express train route, Switzerland
Location: Terme di Saturnia, Grosseto, Tuscany, Italy
Location: Switzerland
Location: South Tyrol, Italy
Location: Tre Cime di Lavaredo (The Three Peaks), Sexten Dolomites, South Tyrol, Italy
Location: Dolomites, South Tyrol, Italy
Location: Dolomites, South Tyrol, Italy
Location: Lake Prags, Prags Valley, South Tyrol, Italy
Location: Civita, Italy