This Artist Illustrates The Struggles Of An Everyday Girl In These 5 New Comics

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Life doesn’t always unfold in big, dramatic moments. Sometimes it’s the small, ordinary experiences that stay with us the most. Julie Hang captures exactly that feeling in her slice-of-life comics, turning emotions like heartbreak, confusion, love, and healing into a simple but deeply relatable series of illustrations.

Using honest storytelling and gentle visuals, her work reflects the ups and downs of relationships and the emotional journey of growing, losing, and moving forward. Each comic feels personal yet universal, proving that we’re often not as alone in our feelings as we think.

Scroll down to explore 5 new emotional comics by the illustrator that beautifully capture her life.

More info: Instagram | juliehang.com

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Happy v-day!

Image credits: juliehang.art

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New year’s reflections

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Cherish

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Egg

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