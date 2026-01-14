ADVERTISEMENT

I’m an artist and graphic designer based in Skopje, Macedonia, with a passion for collecting old objects and transforming them into contemporary art forms. My visual and conceptual approach draws from classical painting techniques and extends into modern design, including jewelry design.

This time, I created a series of illustrations inspired by cities and their unique character. They are minimalistic and monochromatic, with a focus on elegance and simplicity.

Bucharest - Elegance And Dracula

ritabenko_1 avatar
Fellfromthemoon
Fellfromthemoon
Community Member
1 hour ago Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

What does Dracula have to do with Bucharest? That is quite far from Transylvania, besides the whole vampyre genre is very musch British-->American.

0
0points
reply
    Arrakeen - Priests And The Gods

    New York - Glamour And The Famous Yellow Taxi

    London - Elegance And The Telephone Box

    Athens - Goddess And Olive Branch

    Berlin - Cabaret And Freedom

    Paris - Fashion And Perfume

    Venice - Carnival And Film

    Lisbon - Fado And Azulejos

    Metropolis - Fritz Lang And Machine Human

    Rome - Mystique And Colosseum

    Moscow - Ballet And The Cathedral Of St. Basil

    Kruševo - Elegance And The Stained Glass Of The Most Famous Brutalist Monument In The World

    Vienna - Elegance And Secession

    Saint Petersburg - Aristocracy And Snow

