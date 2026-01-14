I Turned Cities And Their Unique Character Into 15 Minimalist Illustrations
I’m an artist and graphic designer based in Skopje, Macedonia, with a passion for collecting old objects and transforming them into contemporary art forms. My visual and conceptual approach draws from classical painting techniques and extends into modern design, including jewelry design.
This time, I created a series of illustrations inspired by cities and their unique character. They are minimalistic and monochromatic, with a focus on elegance and simplicity.More info: Instagram | Facebook
Bucharest - Elegance And Dracula
What does Dracula have to do with Bucharest? That is quite far from Transylvania, besides the whole vampyre genre is very musch British-->American.